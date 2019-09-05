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olumlu ekonomik veriler etkisiyle yükseldi

Çin ve Avrupa’dan gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle yüzde 3.0’ün üzerinde yükseldi. Çin’den ve Euro Bölgesi’nden gelen güçlü hizmet sektörü verileri, Çin’in ekonomik durumunun iyileştiğine işaret ederken, Euro Bölgesi verileri beklentileri aştı. Gelişmeler etkisiyle, Kasım ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan , yüzde 3.0 artışla 60.73 dolardan, yüzde 3.23 artışla 56.27 dolardan işlem görüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:30
Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 60,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,97 dolardan alıcı buldu.

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Çin'in hizmet sektörünün ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini kaydetmesiyle dün akşam petrol fiyatları yükselişe geçti. Temmuz ayında 51,6 seviyesinde bulunan Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ağustosta 52,1'e ulaştı.

Ayrıca Çin ve ABD arasında gelecek günlerde ülkeler arası ticari faaliyetlerin görüşüleceği yüksek düzeyli bir toplantı yapılacağının açıklanması, Brent petrolün varil fiyatının 61 doların üzerine çıkmasıyla destekledi.

Öte yandan piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı ham petrol stok verileri izlenecek.

Dün, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki stokların geçen hafta 401 bin artarak 429,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil düşmesi yönündeydi. Beklenenin aksine stoklarda artış olması petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 61,06 ile 61,89 dolar aralığının direnç, 60,40 ile 59,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yükseldi
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