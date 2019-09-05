TROY “kartlı” nüfusu artıyor

Bankalar tarafından verilen yeni kartlarda her dört karttan biri TROY oldu. Böylece TROY kart adedi 9 milyona ulaştı. Bu kart adediyle TROY logolu kart sayısı, geçen yıla göre 2 kat artmış oldu.

TROY'un Türkiye için projeler geliştirmeye devam ettiğini belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, bu kapsamda son olarak Attila Köksal ve yazar arkadaşları tarafından kaleme alınan Geleceğe Yatırım-Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri kitabına destek verdiklerini söyledi. Canko, şöyle konuştu: "Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal sisteme katılımlarını sağlayarak kaynak maliyetini düşürür, yatırımların ve istihdamın artmasının yanı sıra tasarruf bilinciyle daha istikrarlı bir ekonominin oluşmasını sağlar. Finansal okuryazarlığı toplumun her kesimine entegre etmek bu sebeple önem kazanıyor. Biz de BKM olarak kart kullanım bilincinin oluşturulmasına büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, sistemin içinde henüz yer almayan yaklaşık 20 milyon kişiyi sistem içine almak. Bu sebeple gençlerin finansal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik desteklediğimiz "Geleceğe Yatırım, Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabının devamı niteliğindeki "Geleceğe Yatırım – Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri" kitabını desteklemekten dolayı çok mutluyuz."

Kaynak: Para Dergisi