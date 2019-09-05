Trump'tan flaş açıklama! Ticaret savaşı olmasaydı...

ABD Başkanı Donald Trump Çin'le ticaret savaşları olmasaydı Borsaların daha yüksek olacağını söyledi. Trump "Eğer Çin'le hiçbir şey olmasaydı hisse senetlerimiz en az 10 bin puan daha yüksek olurdu, ama birinin bunu yapması gerekirdi. İşler kontrolden çıkmıştı, Çin kontrolden çıkmıştı" değerlendirmesini yaptı.

Dow Jones Endeksi dün % 1'in üzerinde artışla kapanmıştı.

Trump daha önce de Fed geçen yıl faiz artırmasaydı Dow Jones'un 10 bin puan daha yüksek olacağını söylemişti.

Son olarak Trump'ın 110 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi tarifeleri bu hafta yürürlüğe girdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin Ekim ayı başında Washington'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Trump "Ne olduğunu göreceğiz, anlaşma istiyorlarsa olacak istemiyorlarsa da sorun değil" diye konuştu.