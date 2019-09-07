7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, yılın 7 ayında Türkiye genelinde bir milyon 99 bin 430 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu sürede 1,1 milyon gayrimenkulün satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi.

Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de 8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon 278 bin, 2015'te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Yedi ayda gerçekleşen 1,1 milyon satıştan elde edilen harç geliri 4 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 4 milyar 779 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 1,1 adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018'de 136,4 bin lira, 2017'de 120,8 bin lira, 2016'da 105,4 bin lira, 2015'te 99,2 bin lira, 2014'te 89,1 bin 100 lira, 2013'te 80,9 bin lira şeklindeydi.

"SATILAN GAYRİMENKUL SAYISI SON 4 AYDA HIZLA ARTACAK"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl toplamda 2,5 milyon gayrimenkulün satıldığını, bunun 1,4 milyon adede yakının konut olduğunu söyledi.

Bu yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştığını dile getiren Taş, 7 ayda iş yeri, arsa ve tarla da dahil olmak üzere toplam satılan gayrimenkul sayısının ise 1,1 milyon adede yaklaştığını ifade etti.

Taş, "Ağustostaki faiz indirimi sonrası sektör canlandı. Bunu TÜİK verileri açıklandığında daha iyi göreceğiz. Ancak yaz ve bayram tatilinin geride kaldığı, okulların başladığı eylülle birlikte yılın son 4 ayında satışların hızla artacağını, satış adedinin konutta bir milyon, gayrimenkulde de 2 milyon adedi aşacağını düşünüyoruz." dedi.

Son yıllarda ofis, iş yeri ve yabancıya konut satışının artmasıyla ortalama tapu değerinin yükseldiğini dile getiren Taş, değerin yükselmesiyle tapu harçlarının da arttığını sözlerine ekledi.

"SEKTÖR HER DAİM CANLI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklara ve ekonomideki dalgalanmaya rağmen ülkede gayrimenkul piyasasının canlı olduğunu, konut ve arsa yatırımının vatandaşlara her daim cazip geldiğini söyledi.

Aşa, bu yılın 7 ayında yüksek kredi oranlarına rağmen konut satış adedinin 587 bine ulaştığını kaydederek, canlılığında yılın geri kalan kısmında arttığını, bunu emlakçıların yakından gözlediğini söyledi.

Konut alıcısında bir süredir ertelenen alımların olduğunu dile getiren Aşa, faiz indirimiyle bu sürecin alıma dönüşeceğini, özellikle uygun fiyatlı konutların faizler düşer düşmez satıldığını bildirdi.