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altı haftanın zirvesinde!

, İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () üretim kısıntılarına devam edeceği beklentileri etkisiyle altı haftanın zirvesinde. varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,03 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili 57,99 dolardan alıcı buluyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:22
Petrol fiyatları altı haftanın zirvesinde!

Brent petrol varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,01 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 63,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,99 dolardan alıcı buldu.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki ülkesinin piyasa dengesini sağlamak için diğer üreticilerle birlikte çalışmayı sürdüreceğini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü liderliğindeki petrol arz kısıtlama anlaşmasının ayakta kalacağını açıklaması fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 63,02 ile 63,10 dolar aralığının direnç, 62,63 ile 62,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatları altı haftanın zirvesinde!
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