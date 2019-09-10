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'den santrali kredileri açıklaması!

(), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 17:02
TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde kamuoyunda doğal gaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen açıklamada bulundu.

Açıklamada, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar doları civarında olduğu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar dolar düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Konut kredilerine talep arttı

Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakâr şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir."

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TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması!
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