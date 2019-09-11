Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ticaret hedeflerini ve yol haritasını A Para'ya anlattı.

Türkiye ve ABD'nin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabileceğini belirten Bakan Ross, ABD tarafından Türkiye'ye çok fazla ilgi olduğu söyledi.

Ross, Caatsa yaptırımları konusunda ise "Umudumuz herkese yarayacak bir çözüm yoluna erişmek" dedi.

Ross ayrıca Türkiye ve ABD'nin ortak yatırım yapabileceğini düşündüğünü ve bunun için herhangi bir engel olmadığı belirtti.

İşte ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un A Para'ya özel açıklamaları;

ABD Ticaret Bakanı Ross'dan A Para'ya özel açıklamalar!