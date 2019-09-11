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Çin’in önlemleri etkisiyle karışık

Asya hisse sendi piyasaları, Çin’in Global Times gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin’in Çin’in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABD'li hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 13:10
Asya piyasaları Çin’in önlemleri etkisiyle karışık

Asya hisse sendi piyasaları, Çin'in Global Times gazetesi yazı işleri müdürü Hu Xijin'in Çin'in ticaret savaşının olumsuz etkilerinden hem ABDli hem de Çinli firmaları korumak adına önlemler alacağını iddia etmesiyle karışık.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

- Hang Seng yüzde 1.76,
- Nikkei yüzde 0.87
- Kospi Composite yüzde 0.6 ve
- S&P yüzde 0.12 artarken,
- Shanghai Composite yüzde 0.18 ve
- Shenzenb Composite yüzde 0.78 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.26 artışla 107.830 düzeyine yükseldi.

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Asya piyasaları Çin’in önlemleri etkisiyle karışık
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