Merkel'den IMF'ye cevap: Almanya'nın sorunu para eksikliği değil

Almanya Şansolyesi Angela Merkel, sorunun yatırım için gerekli olan para kıtlığı olmadığını belirterek krize harcamaları artırarak karşı koyma çağrılarını reddetti.

Merkel, bütçe tartışmalarının ikinci gününde parlamentoya sırada hızlıca adımlar atılması gereken yeterli sayıda yatırımlar olduğunu söyledi. Merkel'in bu açıklamaları, Almanya Ticaret Bakanı Olaf Scholz'un Salı günü yaptığı ve Almanya'nın dengeli bir bütçeye bağlı kalacağını ancak kriz anlarında harekete geçmeye hazır olacaklarını söylediği konuşmanın hemen ardından geldi.

Merkel, "Yatırımlarla beraber ve Ticaret Bakanı'nın da bahsettiği gibi, sorun para eksikliği değil" dedi. "İnşa edilebilecek yüz binlerce bina, yollar, dijital altyapımız var. Bu yüzden bizim ilk başta paranın harcandığından emin olmamız lazım" diyerek sözlerine devam etti.

Almanya üçüncü çeyrekte resesyona girme ihtimaliyle beraber harcamaları artırması yönünde baskılara maruz kalıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) bu hafta, Almanya'nın kamu yatırımlarını artırmak için ekonomik bir şok beklememesi gerektiğini belirterek harekete geçme çağrısını yineledi.