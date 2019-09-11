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Trump'tan 'e sert eleştiri!

Başkanı , borçları daha düşük maliyetleriyle ve daha uzun vadede yeniden finanse etmek için ABD 'nın () faizleri "sıfıra ya da daha düşük seviyeye" indirmesi gerektiğini belirtti ve Fed başkanı 'ı "hayatta bir kez gelebilecek fırsatı" kaçırmakla suçladı.

REUTERS Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 16:36
Trump'tan Fed'e sert eleştiri!

ABD Başkanı Donald Trump, borçları daha düşük faiz maliyetleriyle ve daha uzun vadede yeniden finanse etmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri "sıfıra ya da daha düşük seviyeye" indirmesi gerektiğini belirtti ve Fed başkanı Jerome Powell'ı "hayatta bir kez gelebilecek fırsatı" kaçırmakla suçladı.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "ABD her zaman en düşük faizi ödemeli. Enflasyon Yok! Powell ve Fed'in diğer ülkelerin zaten yaptıklarını yapmamıza olanak tanımamaları sadece bir saflık" dedi.

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Trump'tan Fed'e sert eleştiri!
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