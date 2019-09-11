Trump'tan Fed'e sert eleştiri!

ABD Başkanı Donald Trump, borçları daha düşük faiz maliyetleriyle ve daha uzun vadede yeniden finanse etmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri "sıfıra ya da daha düşük seviyeye" indirmesi gerektiğini belirtti ve Fed başkanı Jerome Powell'ı "hayatta bir kez gelebilecek fırsatı" kaçırmakla suçladı.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "ABD her zaman en düşük faizi ödemeli. Enflasyon Yok! Powell ve Fed'in diğer ülkelerin zaten yaptıklarını yapmamıza olanak tanımamaları sadece bir saflık" dedi.