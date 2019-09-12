ECB'den yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için yeni destek önlemleri!

Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya'nın resesyona girme riski altında olması ve ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte, ECB Başkanı Mario Draghi'nin ECB'nin elinde kalan araçların tümünü devreye sokarak daha fazla destek sözü vermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, ECB başkanlığını Ekim ayının sonunda Christine Lagarde'ye devredecek olan Draghi'nin, yönetim kurulunun daha muhafazakar üyelerini ikna etmesi gerekecek.

Bazı politika yapıcılar nicel gevşeme olarak bilinen tahvil alımlarının yeniden başlatılması başta olmak üzere radikal destek tedbirlerine kesin şekilde karşı çıktılar.

Ayrıca, Draghi'nin gevşeme yanlısı konuşmaları yatırımcıların beklentilerini o kadar yükseltti ki, ECB'nin bu beklentileri karşılaması zor olacak. Yatırımcıların artan beklentileri nedeniyle düşmesi gereken borçlanma maliyetleri yükselebilir.

MERKEZ BANKALARINDA KARAR HAFTASI

İLERİYE DÖNÜK YÖNLENDİRMEYİ "PEKİŞTİRMEK"

ECB'nin bugünkü toplantıda, zaten tarihi dip seviyede olan mevduat faizini düşürmesi kesin gözüyle bakılıyor. Politika yapıcılar 10 ya da 20 baz puanlık bir indirimi ele alacaklar.

Bankaların ellerindeki fazla parayı merkez bankasına yatırdığında aldıkları faiz olan ECB'nin mevduat faizi şu anda eksi %0.4 düzeyinde bulunuyor.

Bu indirim her ne kadar şirketlerin kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürecek olsa da, banka kârlarını olumsuz etkileyecek. Negatif faizler, bankaların ellerindeki 1 trilyon euroyu aşan nakit fazlasına ceza verileceği anlamına geliyor.

Bu yüzden, ECB kademeli mevduat faizi sistemine geçerek eksi faizin bankalara olumsuz etkisini kısmen giderebilir.

Bu seçenek eksi faizlerin bankalar üzerindeki yükünü derhal azaltacak olsa da Fransa ve Almanya'daki bankalara orantısız fayda sağlayacağı nedeniyle eleştiriliyor.

ECB'nin, ileriye dönük yönlendirme metnini "güçlendirmesi" ve zaten uzun süre sonra başlayacak faiz artırımlarını daha da ötelemesi bekleniyor. Yeni metinde faizler artırılmadan önce enflasyonda ne değişiklikler görülmesi gerektiği belirtilecek ve takvime bağlı taahhütlerden vazgeçilecek.

ECB faiz kararını TSİ 1445'te açıklayacak, ardından Draghi TSİ 1530'da basın toplantısı düzenleyecek.

ECB toplantının ardından yeni enflasyon ve büyüme tahminlerini de açıklayacak.

TAHVİL ALIMLARI TARTIŞMA KONUSU

ECB'nin bugün açıklayacağı destek tedbirlerinin en çekişmeli kısmı tahvil alımlarının yeniden başlatılıp başlatılmayacağı olacak.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya merkez bankası başkanları da dahil olmak üzere birçok politika yapıcı, ECB'nin en güçlü silahı olan tahvil alımlarına bunun gerekliliği konusunda şüphelerini dile getirdi.

Tavhil alımına karşı çıkanlar euro bölgesinin resesyon değil, sadece bir yavaşlama yaşadığını ve bu tür bir aracın sadece gerçek krizlerde kullanılması gerektiğini savunuyorlar.

Draghi, illa tahvil alımlarına devam etmek istiyorsa oylamaya gidebilir. Ancak euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden gelecek muhalefet ECB'nin otoritesine zarar verir.

Bugünkü toplantıda önceden belirlenmiş tahvil alım sınırlarını değiştirmeden nispeten küçük bir tahvil alım planının onaylanması konusunda anlaşmaya varılabilir.