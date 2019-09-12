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rezervleri arttı!

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 347 milyon dolar artarak 101 milyar 852 milyon dolar oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 16:32
Merkez Bankası rezervleri arttı!

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 489 milyon dolar artışla 76 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 75 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 25 milyar 709 milyon dolardan 25 milyar 567 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 347 milyon dolar artarak 101 milyar 505 milyon dolardan 101 milyar 852 milyon dolar yükseldi.

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Merkez Bankası rezervleri arttı!
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