Faiz indirimi iş dünyasını sevindirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek iç talep ve enflasyon gerekse dünyadaki ekonomik trendin Merkez Bankasına faizlerde büyük bir indirim imkanı sağladığını söyledi.

Geçen ayki oda meclisi toplantısında yaptıkları ankette de kredi faizi düşüş talebinin en önemli konulardan birisi olarak öne çıktığına işaret eden Çetin, Merkez Bankası ve bankaların faiz indirim çabalarını bu bakımdan son derece önemsediklerini anlattı.

Merkez Bankası açıklamasında turizmdeki güçlü seyrin ekonomiye, özellikle cari açığın kapanmasına atıf yapılmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte enflasyona, Türk lirasına güvene, ülke risk primi kredi temerrüt takasının düşmesine, banka sisteminin finansman gücüne daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Halkımızın döviz mevduatı yerine uzun vadeli Türk lirası mevduatına teşvik edecek adımların atılması ihtiyacı da öne çıkıyor. Bu koşullar yerine getirildiği ve kredi hacminde artış sağlandığı takdirde faiz indirimi başta konut sektörü olmak üzere piyasaya olumlu yansıyacaktır. Faiz indirim süreci yapısal reformlarla desteklenirse ekonomide daha hızlı bir toparlanma görebiliriz."

Çetin, eylül ve ekim aylarında baz etkisi katkısıyla yıllık TÜFE'de yüzde 10'a doğru bir çekilme görmeyi beklediklerini bildirdi.