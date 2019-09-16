Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırıları sonrası ralli yaptı

Altın ve gümüş fiyatları, Suudi Arabistan'da petrol saha ve tesislerine düzenlenen saldırıların ABD'nin Orta Doğu'da askeri harekat ile misillemede bulunma ihtimalini artırması ve yatırımcıların da buna bağlı olarak aralarında Fed'in de bulunduğu bazı merkez bankalarının kritik politika kararlarının geleceği haftanın başında güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmesi ile birlikte ralli yaptı.

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Altın fiyatları, Suudi Arabistan'ın Abqaiq bölgesinde bulunan dünyanın en büyük petrol işleme tesisine ve Krallık'ın Khurais bölgesinde bulunan ikinci en büyük petrol sahasına düzenlenen silahlı insansız araç (SİHA) saldırılarının yansımalarını değerlensirmeleri ile birlikte yüzde 1.5 sıçradı. ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo saldırılardan dolayı İran'ı suçladı ve Tahran yönetimi bu iddiaları reddetti.

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ALTI YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE TIRMANDI

Altın bu ay, yavaşlayan küresel büyüme ve ABD-Çin ticaret savaşının merkez bankalarını gevşemeye yöneltmesi ve jeopolitik gerilimlerin fiyatlara destekte ikincil rol oynaması ile birlikte altı yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Fed, Temmuz ayında faiz indirimine gittikten sonra 17-18 Eylül'deki toplantısında da gösterge faizi düşürmeye hazırlanıyor. Haftasonu Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın saldırıyı düzenlediğinin doğrulanmasına bağlı olarak hazır ve hazırlıklı olduğunu kaydetti ve bu açıklama ABD'nin askeri karşılık vereceği beklentilerini artırdı.

"ALTIN FİYATLARI DAHA DA GÜÇLÜ BİR RALLİ YAPACAK"

Fat Prophets analisti David Lennox, "Bu saldırı düzenlenen önemli bir tesis ve eğer gerilim daha da artarsa, altın fiyatları daha da güçlü bir ralli yapacak," dedi ve "ABD'nin ne yapacağını bilmiyorum; hazır ve hazırlıklılar. Trump ise bilinmez biri" değerlensirmesinde bulundu.

Spot altın yüzde 1.6 yükselerek ons başına 1,512.14 dolara kadar çıktıktan sonra Londra saati ile 06:59'da 1,503.88 dolara geldi. Gümüş fiyatları ise yüzde 3.2 yükselerek ons başına 17.9938 dolara kadar tırmandı. Platin ve palladyum da yükseldi.

"ORTA DOĞU'DA DÜŞMANLIKLARIN ARTMASI..."

Bu haftaya doğru, altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Pekin ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmeye başladığına ilişkin işaretlerle birlikte azalmıştı. Varlıklar geçen hafta 17.2 ton ile 1 Mart'tan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi, ancak halen 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi yakınında bulunuyor.

Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Altın ve gümüş, güvenli liman niteliğindeki varlıklara beklenen akından ve bu haftaki merkez bankası indirimlerinden en fazla yararlanan yatırım araçları olmalı," dedi ve "Gerilimde devam eden artış ya da Orta Doğu'da düşmanlıkların artması, altının 1,600 dolar engeline öngörülenden daha önce çıkmasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.