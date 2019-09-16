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: 'nın adil değeri 4.70 civarında!

notunda, Türkiye'de temel göstergelerin geçen yıl önemli ölçüde iyileştiği ve 'nın adil değerinin 4.70 civarında olduğunu belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:46
BNY Mellon: Türk Lirası'nın adil değeri 4.70 civarında!

Bank of New York Mellon piyasa stratejisi birim yöneticisi Daniel Tenengazuer, Türkiye'de temel göstergelerin geçen yıl önemli ölçüde iyileştiğini ve liranın adil değerinin 4.70 civarında olduğunu belirtti.

Kaleme aldığı notta cari dengenin iyileşmesi, jeopolitik normalleşme ve turizmin canlandığını işaret eden BNY Mellon stratejisti, "Ekonomi iyileşmeyi sürdürdükçe TL muhtemelen yaptırım riskine tampon oluşturacak kadar cazip olacak." dedi.

Notta, "Diğer önemli gelişen piyasanın çoğunun aksine ihracat artıyor ve tüm zamanların rekorunu kırıyor. Bu arada ithalat geçen yılın başında görülen zirvenin yüzde 25 altında seyrediyor." ifadesi yer aldı.

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BNY Mellon: Türk Lirası'nın adil değeri 4.70 civarında!
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