İstanbul'da düzenlenen 20. Uluslararası Enerji Zirvesi'nde petrol fiyatı hakkındaki son gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan'da petrol tesisinin bombalanması sonucunda petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Bunun sonucunda hangi gelişmeler yaşanacak? Bu durum Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Tüm bu konuları Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Murat Kalsın, A Para için yorumladı.

Başkan Kalsın Aramco krizinden Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına kadar gündeme dair bir çok konuda A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

İşte ENVER Başkanı Kalsın'ın o açıklamaları!

ENVER Başkanı Murat Kalsın'dan A Para'ya özel açıklamalar!