Dijitalleşme ve dijital dönüşüm günümüzde hayatın her alanında karşımıza çıkan kavramlar.

Tüm sektörler çağa ayak uydurma adına kendini yenilemeyi dijital dönüşümünü tamamlamayı hedefliyor.

Bankacılık sektörü de bu kapsamda yeni sistemler geliştirerek kendi dijital dönüşümünü sağlamaya çalışıyor.

Bunun en bilinen örneği ise açık bankacılık sistemi. Peki açık bankacılık sistemi nedir? Hangi ülkeler bu sisteme entegre? Açık bankacılıkta Türkiye'yi nasıl fırsatlar bekliyor?

Tüm bu soruları JCI Başkanı Fatih Katipoğlu, A Para ekranlarında Şafak Tükle ile Banka Hesabı programında yanıtladı.

İşte Katipoğlu'nun o açıklamaları;

Açık bankacılıkta Türkiye'yi nasıl fırsatlar bekliyor?