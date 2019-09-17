Saudi Aramco saldırısı Fed’in faiz kararını nasıl etkileyecek?

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine düzenlenen ve şirketin üretiminin yüzde 50'sinin kesilmesine neden olan drone saldırısı sonrası petrol fiyatları Pazartesi günü yüzde 10'un üzerinde yükselmişti. Aramco'dan herhangi bir açıklama gelmemesi ve tam kapasite üretime geri dönmek için bir aya kadar beklenebileceği gelişmeleriyle söz konusu durum belirsizliğini korumuş ve bu belirsizlik, hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansımıştı.

Fed'in Çarşamba günü duyuracağı faiz kararı öncesi gelişen saldırının petrol fiyatları üzerinde de etkili olmasıyla analistler, artan enflasyonun Fed'in faiz indirimine gitmek yerine faizleri sabit tutabileceğini veya daha sıkı bir para politikası izleyebileceğini öngörüyor.

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YÜKSELEN ENFLASYON İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

S&P Global Ratings ABD Baş Ekonomisti Beth Ann Bovino, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Petrol fiyatlarından çekirdek fiyatlara geçiş küçük olsa da, çekirdek enflasyonun yükseliyor olduğuna ilişkin göstergeler ve fiyatların genelindeki artış, Fed'in faiz indirimine gitmesini zorlaştırıyor. Düşük enflasyon, Fed'in arkasını dayayabileceği bir yastık işlevi görüyordu, bu sebeple enflasyonun düşük olduğu bir dönemde faizleri indirebilirlerdi. Şimdi o yastık nerede?"



ABD-ÇİN GERİLİMİ ÇÖZÜLMEDEN FAİZ İNDİRİMİ ZOR

Bunun yanında, ABD ekonomisindeki olumlu görünümün yüzde 2.4'lük enflasyon ve üretici fiyatlarındaki artışlarla desteklendiği belirtilirken, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin hafiflemesi de bu görünüme olumlu yansıdı.



Bir önceki faiz indirimini bir "orta dönem düzenlemesi" olarak tanımlayan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yakından takip edilmesi beklenirken, Çarşamba günkü toplantıda ayrıca Fed'in söz konusu saldırıya yönelik tepkisi de izlenecek.



State Street Global Advisors Baş Yatırım Stratejisti Michale Arone da Powell'ın önceki faiz kararları sonrası duruşunu eleştirerek, şunları söyledi:



"Powell uzun bir süredir toplantı sonrası basın açıklamalarında gaf yapıyor. Bu orta dönem düzenleme döneminin sonu geldiğini açıklayacak mı? Piyasalar, gelecek dönemlerde Fed'in planladığından daha fazla faiz indirimi gelmesini bekliyor. Yatırımcılar bu noktada, ABD-Çin ticari anlaşmazlığı çözülmeden Fed'in de faiz indirimine gitmesini beklemiyor."