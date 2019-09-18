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"2023 hedefi 500 milyar dolar"

, "Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak" dedi

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 17:16
2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023'te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.

Bakan Ruhsar Pekcan ESBİS'in devreye gireceği tarihi açıkladı

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