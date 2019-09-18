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Bakan Albayrak'tan 2023 açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı , bugün açıklanan Türkiye'nin 2023 'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 13:36
Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan bu strateji belgesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

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Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması!
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