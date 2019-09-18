Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Varank, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz." dedi.

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

"AR-GE ALANINDA İNSAN KAYNAĞINI&NBSP;300 BİN KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

23 AKILLI ÜRÜN HEDEFİ

Varank, "Türkiye'nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"2023'E KADAR EN AZ 10 TURCORN HEDEFİMİZ VAR"

Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023'e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Varank, hedeflerine ulaşmak için sanayi stratejilerinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini ifade etti.

"SEKTÖRLERDEKİ ÖNCELİKLİ ÜRÜNLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şöyle konuştu:

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi teşvik edeceğiz. Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek."