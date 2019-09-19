İngiltere Merkez Bankası faiz değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası bugünkü politika toplantısında politika faizini değiştirmeyerek % 0.75 seviyesinde bıraktı.

Para Politikası Komitesi, Mark Carney başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantısında, gösterge faizi sıfıra karşı 9 oy ile değiştirmeme kararı aldı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin belirsizlik sürerse beklenenden daha zayıf olabileceğini kaydetti.

Faiz kararı toplantısının tutanaklarında, "Siyasi olaylar uzun belirsizlik döneminin daha da sürmesine yol açabilir," denildi ve "Bu belirsizlikler ne kadar uzun sürerse, talep o denli potansiyelin altında kalmaya devam edecektir ve iç ekonomi tarafından üretilen enflasyon baskıları azalacaktır" değerlensirmesinde bulunuldu.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız AB'den ayrılacağını söyledi, ancak Parlamento eğer anlaşma olmazsa Brexit'in öteleneceğine ilişkin bir kanunu onayladı. Brexit'e ilişkin bu kargaşa İngiltere Merkez Bankası'nın arada kalmasına neden oldu.

Tutanaklar, politika yapıcıların Brexit'in son tarihinin ötelenmesine ne denli duyarlı olduğunun oldukça güçlü işaretlerini gösterdi. Banka yetkilileri, anlaşmasız Brexit'e tepkinin otomatik olmayacağını tekrarladılar ve eğer ayrılma sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse, önümüzdeki birkaç yılda bir dizi kademeli ve sınırlı faiz artırımlarının gerekebileceğini kaydettiler.

Banka ayrıca büyümenin üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Ağustos ayındaki tahmin büyümenin yüzde 0.3 olacağı yönündeydi. Hükümetin son dönemde açıkladığı harcama taahhütleri GSYH'ye önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüzde 0.4 ekleme getirebilir. Tutanaklarda, mevcut büyümenin zayıfladığı, ancak pozitif kalması gerektiğini vurgulandı.