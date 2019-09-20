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'den piyasaları sakinleştirmek için bir hamle daha!

'den para piyasalarını sakinleştirmek için bir hamle daha geldi. FED üst üste dördüncü günde piyasaya enkjekte etti. New York Fed gecelik repo işlemleri yoluyla piyasaya 75 milyar dolar likidite sağladı.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 17:45
FED'den piyasaları sakinleştirmek için bir hamle daha!

ABD merkez bankası (FED), Cuma günü de yükselen faizlere istikrar getirebilmek içim fonlama piyasalarına likidite enjekte etmeye devam etti.

New York Fed gecelik repo işlemleri yoluyla piyasaya 75 milyar dolar likidite sağladı.

Fed bu yolla piyasaya Salı günü 53.2 milyar dolar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 75'er milyar dolar enjekte etmişti.

Yatırımcılar ise önümüzdeki haftalarda yeniden baskı hissedilebileceği yolundaki endişelerini koruyor.

Finansal kriz zamanları öncesi sıklıkla uygulanan bu işlemlerde Fed, teminat olarak devlet tahvilleri alarak piyasaya kısa vadeli nakit veriyor.

Fed'den flaş hamle! 10 yıldır yapıyordu...

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FED'den piyasaları sakinleştirmek için bir hamle daha!
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