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'ten devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir

Avrupalı araç üreticilerini emisyon hedefleri konusunda uyaran , hedefini tutturamayan şirketleri çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 15:53
Fitch'ten otomotiv devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir

Fitch Ratings, Avrupalı araç üreticilerinin elektrikli araç üretimine geçişte zorluklarla karşı karşıya kalacaklarını ve elektrikli araçların kısa vadede bu üreticilerin karlılıkları üzerinde baskı yaratacağını bildirdi.

Bununla birlikte Avrupalı araç üreticilerinin AB'nin karbon salınımı düzenlemelerine uyum ve para cezalarından kaçınmla için elektrikli araç satışlarının çok önemli olacağını ifade eden Fitch, "Elektrikli araçlarda Avrupalı üreticilerin emisyon hedeflerini 2021'e kadar yakalamaları için yeterli olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.

Fitch, 2018-2021 arasında ilerleme sağlanmaması halinde Avrupa otomotiv sektörünün emisyon nedeniyle teorik olarak 30 milyar euronun üzerinde para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

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Fitch'ten otomotiv devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir
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