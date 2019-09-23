General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı

- General Mobile'ın yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası faaliyete geçti - General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman: - "Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor"

İSTANBUL (AA) -

Şirketten yapılan açıklamaya göre, General Mobile'ın yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası faaliyete geçti. General Mobile'ın 2018 sonu itibariyle hedef, üretim kapasitesini 4,4 milyon adete çıkarmayı hedefliyor.

En büyük yerli, yeni fabrika yatırımı ile bu sene 155 milyon TL'lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45'e çıkaracak. 33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 yılı sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkat çekiyor.

Bu fabrika yatırımıyla yüzde yüz Türk markası olan General Mobile'ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından, üretimi de Türkiye'de olacak.

"GENERAL MOBİLE, İHRACATLA BÜYÜYEN BİR MARKA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, General Mobile'ın, ihracatla büyüyen bir marka olduğunu belirtti.

Yaman, "Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye'deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikada hedeflerinin, faaliyette olduğu ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45'e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olduğunu kaydetti.

2017 yılında toplam satışlarının yüzde 16'sı ihracat yolu ile olduğunu belirten Yaman, "Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda yüzde 20'ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon TL'ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.