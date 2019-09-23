Gram altın 279 lira seviyelerinde

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,3 artışla 279,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, haftanın ilk iş gününe artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 279,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını 1.860 liradan satılıyor.

Altının onsu ise cuma günü yüzde 0,9 artmasının ardından haftaya 0,1 yükselişle 1.517,7 dolardan başladı.

Altının ons fiyatı ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden gelen haberlerle cuma günü yüzde 0,9 yükseldi.

Analistler, ABD'de tarım çiftliklerine bir gezi düzenlemesi planlanan Çin'li heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaları sonucu geziyi iptal etmesinin altın fiyatlarını artırdığını söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının geçen hafta toplantılarını tamamladığını ancak küresel makroekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı konuşmanın beklenenden şahin bulunmasının altının fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de Chicago Fed aktivite endeksi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.