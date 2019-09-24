Dolar/TL 5.70'in altına düştü

Dün günü 5.71 civarında tamamlayan dolar bu sabah olumlu haber akışıyla 5.70'in altına indi. Dolar/TL bu sabah en düşük 5.68, en yüksek 5.72'yi test etti.

Dün 6.27 - 6.33 bandında seyreden euro bu sabah % 0.5 düşüşle 6.25'te, sepet kur da 5.97'de seyrediyor.

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Cumartesi günü ABD'ye giden Erdoğan, temaslarına haftasonu başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Erdoğan'ın bugün ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapması bekleniyor.

Uzmanlar özellikle Erdoğan'ın Trump ile yapması beklenen ikili görüşmeyi ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip ediyor olacaklar.

Bugün gelen haberlerde ise ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi.

ABD'nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.

Öte yandan piyasada bu hafta TCMB'nin düzenlediği iki günlük yatırımcı toplantıları, Erdoğan'ın ABD ziyareti ve dördüncü madde görüşmeleri kapsamında IMF heyetinin temasları da da takip ediliyor.