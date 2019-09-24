Fed piyasaya 75 milyar dolar likidite daha verdi

New York Fed'in internet sayfasında yer alan bilgilere göre banka, gecelik repo işlemleriyle piyasaya 75 milyar dolarlık varlık aldı.

Geçen hafta Çarşamba gününden bu yana piyasaya likidite enjekte eden banka, finansal kriz zamanları öncesi sıklıkla uygulanan bu işlemlerde hazine tahvilleri alarak piyasaya kısa vadeli nakit veriyor.

Ayrıca NY Fed 14 gün vadeli repo operasyonuyla 30 milyar dolarlık varlık aldı. 62 milyar dolarlık ihaleye iki kat talep geldi. NY Fed tarafından Cuma günü yapılan açıklamada en fazla 30 milyar dolarlık varlık alımı yapacağını açıklamıştı.