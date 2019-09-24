Türk varlıklarında 'haber akışı' rallisi

ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyileştiğine işaret eden haber akışı Türk varlıklarında ralliye neden oldu.

S400 krizi sonrası ABD ile Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya girildiği, ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulacağı belirtildi.

Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıklarının yer alacağı ifade edildi.

Bu haber akışı Türk varlıklarında bugün olumlu hava yaşanmasına neden oldu, Türk Lirası dolar karşısında 2. günde de yükselirken BIST 10 Endeksi ve tahviller de yükseldi. Dolar % 0.7 düşerek 5.67'ye gerilerken BIST 100 Endeksi % 1.6 yükseldi, 10 yıllık tahvilin faizi ise 20 baz puanın üzerinde düştü.