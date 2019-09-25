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Talep endişeleriyle düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası oluşan ticari iyimserliğin talebini düşüreceği endişeleriyle düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.84 düşüşle 62.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 düşüşle 56.88 dolardan işlem görüyor.

AA DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:31
Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 62,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,86 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gelirimin artacağına ilişkin sinyaller piyasada talebin düşeceği endişesini artırıyor. Bu durum, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Çin'i haksız ticaret uygulamaları nedeniyle suçlamış ve ağır bir dille eleştirmişti.

Brent petrolde teknik olarak 62,66 ile 62,77 dolar aralığının direnç, 61,65 ile 60,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Talep endişeleriyle petrol fiyatları düştü
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