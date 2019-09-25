Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, A Para'nın sorularını yanıtladı.

Erdmann, Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinin gelişmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

"Türkiye'ye geldiğimde iki ülke ticari ilişkilerindeki yoğunluk beni çok şaşırttı" diyen Erdmann, Türkiye'yi yatırım için oldukça cazip bir ülke olarak nitelendirdi.

Türk ve Alman firmalarına yatırım konusunda destek verdiğini belirten Erdmann, Adana'da yatırımcılar için 'ekonomi günü' düzenleyeceklerini açıkladı.

İşte Büyükelçi Erdmann'ın A Para'ya özel açıklamaları;

Büyükelçi Erdmann'dan A Para'ya özel açıklamalar!