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'dan 'ya özel açıklamalar!

'nın , -Almanya ticari ilişkilerinin gelişmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin 'ya özel açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 25.9.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 16:30
Büyükelçi Erdmann'dan A Para'ya özel açıklamalar!

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, A Para'nın sorularını yanıtladı.

Erdmann, Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinin gelişmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

"Türkiye'ye geldiğimde iki ülke ticari ilişkilerindeki yoğunluk beni çok şaşırttı" diyen Erdmann, Türkiye'yi yatırım için oldukça cazip bir ülke olarak nitelendirdi.

Türk ve Alman firmalarına yatırım konusunda destek verdiğini belirten Erdmann, Adana'da yatırımcılar için 'ekonomi günü' düzenleyeceklerini açıkladı.

İşte Büyükelçi Erdmann'ın A Para'ya özel açıklamaları;

Büyükelçi Erdmann'dan A Para'ya özel açıklamalar!

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Büyükelçi Erdmann'dan A Para'ya özel açıklamalar!
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