Dolar/TL 5,70 seviyelerinde seyrediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7010 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün ABD ile diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserlikle 5,6703'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,7221'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6970'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,7010 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,2730'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,1090'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 1,1005'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2470'ten işlem görüyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasını ve İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ABD ve İngiltere merkezli haber akışının piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.