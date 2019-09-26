Haberler Haberler Haberleri Altın fiyatları iki haftanın zirvesinden çekildi

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinden çekildi Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle yükseldikten sonra, ABD’deki politik belirsizlikler etkisiyle iki haftanın zirvesinden çekildi. Altının ons fiyatı dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklenenden daha kısa bir süre içinde sonlanabileceğini açıklamasından ardından yüzde 1,8 değer kaybetti. Altının onsu dünkü düşüşün ardından güne 0,3 yükselişle 1.507,7 dolardan başladı.