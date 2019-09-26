Çin'den flaş ticaret müzakereleri açıklaması!

Çin Ticaret Bakanlığı Çin'in ABD ile yakın iletişim halinde olduğunu ve Ekim ayında yapılacak ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydetmeye hazırlandığını belirtti.

Bakanlık sözcüsü Gao Feng, Çinli şirketlerin ABD soya fasulyesi ve domuz eti gibi önemli alımlar yaptığını ve söz konusu alımların gümrük vergilerinden muaf tutulduğunu belirtti.

ABD ve Çin'in ticaret müzakerecilerinin, ticaret savaşını sona erdirecek bir yol çizmeye başlayıp başlayamayacaklarını veya birbirlerinden ithal ürünlere yeni ve daha yüksek gümrük vergilerine yönelebileceklerini belirlemek için yaklaşık iki hafta içinde Washington'da bir araya gelmeleri bekleniyor.