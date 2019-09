Japonya ve ABD'den ticaret anlaşması

Japonya ve ABD, ikili ticaret konusunda üzerinde uzun süredir müzakere edilen gıda ve tarım ürünlerinin karşılıklı alım ve satımını düzenleyen ticaret anlaşmasını imzaladı.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında anlaşmayı imzaladıktan sonra birlikte açıklama yaptı.

Japonya Başbakanı Abe, "Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, şüphesiz Japonya'nın ABD'deki yatırımını artırmaya ve ikili ekonomik ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Abe, anlaşmanın iki ülke için de "kazan-kazan" politikası çerçevesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.



ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma ile birlikte Japonya'nın uyguladığı vergilerin ABD üretimi et, buğday, peynir, mısır, şarap ve birçok ürün için çok daha düşük olacağını ya da tamamen kaldırılacağını söyledi. Trump, imzalanan anlaşmayı "Amerikan çiftçileri ve üreticileri için büyük bir zafer" olarak niteledi.



JAPONYA PAZARINI AÇACAK



Anlaşma şartlarına göre Japonya, pazarını ABD üretimi tarım ve hayvancılık ürünlerine, Pasifik kıyılarında yer alan 12 ülke arasında yapılan Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması kapsamını aşmayacak ölçüde açacak. Japonya, Amerika üretimi sığır etine uygulanan gümrük vergisini şu an uygulanan yüzde 38,5'ten aşağıya indirecek. Vergi anlaşması sonunda bu oran yüzde 9'a düşecek. ABD üretimi domuz eti üzerindeki vergiler de düşürülecek. Ayrıca ABD'nin Japonya'ya ihraç edeceği pirince 70 bin tona kadar vergiden muaf yıllık kota uygulanmayacak. Anlaşmaya göre, her iki taraf da otomobil ve otomobil parçaları ticareti konusundaki müzakerelere devam edecek.