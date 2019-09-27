Bakan Ersoy Türkiye'nin 2023 Turizm stratejisini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

HEDEF 75 MİLYONDAN FAZLA TURİST

Hedef 75 milyondan fazla turist, 65 milyar dolar gelir. Tanıtım bütçesini 72 milyon dolara çıkardık. Antalya'da yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılacak.

THY EK SEFELER YAPACAK

Bakan Ersoy İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası ile ilgili olarak, "Endişe duymuyoruz adımlarımızı attık. THY ve Sun Express ilave seferler yapacak" dedi.

Galataport 2021'de tam kapasiteye ulaşacak. Nitelikli turist çekmek için tarifeli seferler artacak.

SAĞLIK TURİZMİNDE 10 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

Turizm okullarında öğrenciler en az 3 dil ile mezun olacak. Gastronomide UNESCO tescilli il sayısını 7'ye çıkaracağız. Sağlık turizminde 1.5 milyon turist, 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Arkeolojik kazılarda çalışma 2 aydan 12 aya çıkacak