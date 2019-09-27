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Brent petrolün varili 62,28 dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,28 dolardan işlem görüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 09:57
Brent petrolün varili 62,28 dolar

Dün 62,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 62,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,19 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın üretimini normal seviyelere çektiğini açıklamasıyla fiyatlarda gerileme görüldü.

Brent petrolde teknik olarak 62,37 ile 62,44 dolar aralığının direnç, 62,07 ile 61,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrolün varili 62,28 dolar
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