Altın ne durumda? Gram altının fiyatı ne güne ne kadarla başladı?

Dün, yatay bir seyir izleyen gram altın günü 274,1 liradan tamamladı. Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın hemen altında 274 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

Dün sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı, ABD tarafından ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamaların gelmesi ile düşüşe geçti ve şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.499,3 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET GÖRÜŞMELERİNİN ETKİSİ

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.