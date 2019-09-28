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Son Dakika Haberi: Karar ’de! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor

Son Dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk Lirası cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1.60’a indirildi.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 10:34
Son Dakika Haberi: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor

Kredi kartlarında faiz oranı geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerindeki düşüşün ardından kredi kartı faizleri de indirilmeye başlandı.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'ye yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan yüzde 1.28'e çekildi.

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANI...

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'e düşürüldü.

Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Son Dakika Haberi: Karar Resmi Gazete’de! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor
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