Bakan Albayrak'tan 'dolarizasyon' açıklaması: Karşı tedbir setini devreye alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı kapsamında, "Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız" dedi.

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı!

"DOLARİZASYONA KARŞI TEDBİR SETİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Bakan Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi.

DENGELENME HEDEFİMİZİ BAŞARIYLA UYGULADIK

Ülkemizin potansiyeline ve altyapısına her zaman güvendik. Her kesimi fikrini almaya uğraştık. Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık. Büyük bir badirenin etkilerini 1 yıllık bir sürede geride bıraktık. Bu yılki programın ana temasına 'Değişim Başlıyor' dedik. Yıl sonunu pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

Bakan Albayrak: Dengelenme hedefimizi başarıyla uyguladık

EKONOMİDE TEMEL MÜCADELE ALANIMIZIN BAŞINDA ENFLASYON GELECEK

Örnek gösterilecek bir dengelenme süreci yaşadık, ÜFE ve TÜFE'de beklentilerin ötesinde bir performans ortaya koyduk. Kurda, faizlerde 10 yıllık borçlanma oranlarında Türkiye en iyi ülke performansını gösterdi. Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Ekonomide temel mücadele alanımızın başında enflasyon gelecek.

ENFLASYON HEDEFLERİMİZ...

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu

YILI CARİ FAZLA İLE KAPATACAĞIZ

Cari denge en öncelikli meselemiz olmaya devam edecek. Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız. Cari açığın milli gelire oranında hedef 2021 yılı için %0,8, 2022'de ise bunu %0'a indirmek için çalışacağız.

HAL VE PERAKENDE YASASINI EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız.

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2020 YILINA YÜZDE 5'LİK BİR BÜYÜMEYLE BAŞLAYACAĞIZ

Bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin üzerinde kaldık. 2020 yılına yüzde 5'lik bir büyümeyle başlayacağız. İşsizlik oranını kademeli olarak gerilemesi sağlanacak. Cari açığın düşmesine katkı veren projeleri öncelikli teşvik edeceğiz. Girimcilik programıyla işsizlikle mücadele edilecek. Tarımın desteklenmesiyle de işsizlik mücadele edilecek.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'E ORANI HEDEFİ...

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

BÜYÜME HEDEFLERİ...

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi

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İŞSİZLİK HEDEFLERİ...

Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

KOBİ'LERE ÖZEL ÖNEM

İstanbul Finans Merkezi 2021 yılının sonunda devrede. Kamu bankaları reform niteliğinde enstrümanlar geliştirdi. KOBİ'lerimize önem vereceğiz, sorunlarını dinleyeceğiz.