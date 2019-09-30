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Bakan Albayrak'tan indirimi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı , Kamu bankaları , ve 'ın yaptıkları indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıklamasına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu

Giriş Tarihi: 30.9.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 10:14
Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların bu adımına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Son dakika haberi: Kamu bankalarından konut kredilerinde yapılandırma müjdesi!

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Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi
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