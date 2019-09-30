Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi.

Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

Peki ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor? Ekonomist Prof. Dr. Abuzer Pınar Yeni Ekonomi Programı'nı A Para ekranlarında değerlendirdi.

İşte Ekonomist Pınar'ın Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi;

Ekonomistler Yeni Ekonomi Programı'nı nasıl değerlendiriyor?