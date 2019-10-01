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sert düşüşün ardından yükseldi

, dikkatlerin tekrar başlayacak ABD-Çin ticaret görüşmelerinden S. Arabistan'ın kayıp üretimini hızlı toparlamasına çevrilmesi ile yükseldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,17 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,32 dolardan alıcı buldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:50
Petrol fiyatları sert düşüşün ardından yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 60,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,32 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yoğunlaşacağı endişeleri petrol fiyatlarının düşüşüne neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,20 ile 60,25 dolar aralığının direnç, 59,82 ile 59,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları sert düşüşün ardından yükseldi
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