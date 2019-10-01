Dolar/TL yükseliş eğiliminde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,69 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,6370 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6489'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,69 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yukarı yönlü bir seyirle 6,19'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,94'den satılıyor.

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Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0885'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1280'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,15 değer kazancıyla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını hatırlattı ve teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.