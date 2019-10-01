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: Merkez Bankası'ndan Altın Swap Piyasası hamlesi

haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:20
Son dakika: Merkez Bankası'ndan Altın Swap Piyasası hamlesi

Merkez Bankası, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan tam açıklama şu şekilde;

Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

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Son dakika: Merkez Bankası'ndan Altın Swap Piyasası hamlesi
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