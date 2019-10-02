Bakan Albayrak duyurdu! 4 Kasım'da devreye alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Pazar yapısının güncellenmesi ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım'da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak." açıklamasında bulundu.

YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım'da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak.https://t.co/Fodyz43fb0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 2, 2019