Bakan Ersoy'dan A Para'ya özel açıklamalar

A Para ekranlarında Özlem Doğaner'in konuğu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de turizmin geldiği nokta, gelecek yıllar için turizm hedefleri ve yapılacak yeni hamleler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları;

Turizm'de bu sene 52 milyon turist, 34 milyar dolar hedefimiz var.

2020'nin Haziran ayına kadar Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'nın kapasitesi artırılacak. Antalya havalimanlarının kapasitesinin artırılmasıyla turist sayısı da 2 kat artacak.

Turizmde tanıtım pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Orta Doğu, Uzak Doğu ve ABD pazarlarına odaklanacağız.

2023 yılına kadar 200 turizm meslek lisesi açmayı hedefliyoruz. Gastronomi turizminde şehir sayısını 7'ye çıkartacağız. Bisiklet turizmi için rotaları belirliyoruz. Dünyadaki Müslüman turizm pazarından 3-4 milyar dolar alabiliriz. Sağlık turizmini de geliştirmek için bir çok girişim içerisindeyiz.

Turizmde 2023 hedefi 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir. Turizmde GSYH payını yüzde 7'ye çekmek ilk hedefimiz.

THOMAS COOK KRİZİ

Thomas Cook ile ilgili endişeli değiliz, rakamlar abartılı. Thomas Cook'un ödenmemiş faturası 150 milyon euro civarında. Cuma gününden itibaren turizm kredi paketi ile firmalara yardımcı olacağız. 50 milyon euroluk kredinin şirketler için yeterli olacağını tahmin ediyoruz.

İngiltere'den 1 milyon koltuğun sözünü aldık. Thomas Cook yüzünden koltuk kaybına uğramadan sıkıntıyı aşacağız.

TANITIM VE REKLAM

Tanıtımlarda yapay zeka kullanmak için çalışmalara başladık. Türkiye'de yeni filmler çekilecek, içerisinde Türkiye'yi tanıtan ögeler olacak. Tanıtım için hem film sektörünü hem de kültürel faaliyetleri destekleyeceğiz.

Milli saraylar müzekart ile ücretsiz giriş kapsamına alınacak.