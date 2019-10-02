Borsa İstanbul pay piyasasındaki pazar yapısında değişiklik yaptı

Borsa İstanbul'daki şu anda Yıldız Pazar ve Ana Pazar olarak sınfılandırılan yapı, 4 Kasım itibarıyla Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde ikiye ayrılacak. Bu pazarlardaki hisselere uygulanan işlem esaslarında da değişiklik yapılacak.

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen'in "Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz... Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak hedefiyle çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yapılan değişikliklere göre Yıldız 1 pazarında yer alan hisse senetlerinin açığa satışında yukarı adım (uptick) kuralı kaldırılacak.

Değişiklik kapsamında Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda yer alan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO) ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları da Yıldız ve Ana Pazar'a alınacak.

Yeni uygulamada hangi hissenin hangi pazara girdiğini belirlemek için yedi kritere bakılacak. Bunlar toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve günlük oynaklığın hacime oranını gösteren likidite kriteri olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.