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üretim kısıntıları ile yükseldi

büyük üreticilerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükselirken, zayıf ABD verilerinin talep endişelerine sebep olması artışı limitledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,92 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,24 dolardan alıcı buldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 10:29
Petrol fiyatları üretim kısıntıları ile yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 59,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,24 dolardan alıcı buldu.

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UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Uzmanlar, dünya ekonomilerinden gelen kötü sinyaller sonrası küresel enerji talebinin azalacağı beklentilerinin, petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğuna dikkati çekiyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin artacağına yönelik beklentiler de talep ve dolayısıyla fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,99 ile 60,20 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları üretim kısıntıları ile yükseldi
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