Dolar/TL yükseliş eğiliminde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,75 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,64-5,73 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,3 artışla 5,72'den tamamladı.

Aynı dakikalarda euro/TL 6,28'den, sterlin/TL ise 7,07'den satılıyor.

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Avro/dolar paritesi 1,09'dan ve sterlin/dolar paritesi 1,22'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler, ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalar ve Suriye sınırına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,7450 ve 5,7700'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.